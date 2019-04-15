長庚醫院與聖約翰救傷隊簽署合作備忘錄（MOU）。（林周義攝）

衛福部推動「一國一中心」新南向醫衛計畫，其中的馬來西亞由長庚醫院負責經營。長庚團隊今（15日）於馬來西亞首都吉隆坡，與馬大醫院、聖約翰救傷隊進行合作備忘錄（MOU）簽約儀式，捐出15台洗腎機、1組人工電子眼，並協助指導移植技術，期許擴大台灣醫療在國際上的影響力。

馬來西亞聖約翰救傷隊全國總指揮，拿督賴斯明表示，馬來西亞每年新增6000例腎病患者，洗腎需求大。砂拉越州僅有一家小型洗腎中心，設有20台洗腎機，供不應求。對於長庚此次的捐贈，賴斯明表示時機來得剛剛好。長庚所捐贈的15台洗腎機將全數送往砂拉越，用以建立新的洗腎中心。

除了洗腎機，長庚醫院也為馬大醫院捐出一組人工電子眼。長庚醫院北院區視網膜科主任黃奕修表示，每4000人就有1人罹患視網膜失養症，推估全馬患者數近1萬人。視網膜失養症為遺傳性基因變異所致，症狀包括夜盲、視野萎縮。視力嚴重受損者，最終可能全盲。

馬大醫院原預計5年後才能引進人工電子眼，對該設備期待已久。長庚目前完成7例人工電子眼植入手術，簽署MOU後，將指導馬大醫院眼科部主任Dr. Tengku Ain Fathlun完成全馬第1例手術。黃奕修表示，因術後的復健過程比手術困難，預計邀請Dr. Tengku Ain Fathlun前往台灣，學習帶病人復健。

長庚醫院國際醫療中心副主任吳友仁表示，馬來西亞是英式體制的國家，對英國、澳洲較為熟悉，因此在轉介病人時「只知道往澳洲送」，尚未曉得台灣醫療的軟實力。藉由MOU的簽署，可增進馬來西亞對台灣的認識。

長庚醫院決策委員會主委程文俊表示，長庚醫院為台灣最大的醫療機構，每年服務10分之1的台灣病患，早期接受過歐美先進國家的許多協助。有鑑於此，長庚醫院也樂意協助其他國家，共同提升醫療技術水平。

長庚醫院表示，除了此次的捐贈儀式，簽署MOU後，將協助推動醫學生、住院醫師、專科醫師赴台培訓。另也推動重症病患轉介至台灣接受治療，將醫療資訊系統、醫材、藥品、產學引進馬來西亞，期許台灣的醫療軟實力在馬來西亞發揚光大。

(中時 )