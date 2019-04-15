28歲張姓男子為找工作，年4月5日到台中向35歲朱姓友人分租一間雅房，殊不知朱男早已因吸毒被警方盯上，4月6日晚間警方持搜索票對朱男執行搜索時，朱男除自己被查獲毒品外，竟還將張男拖下水，告知警方家中還有1名友人也在吸毒，讓張男還沒找到工作就被警方依毒品危害防制條例移送法辦。

影》毒蟲遭逮向警自爆：家裡還有1個

台中市警察局第三分局立德派出所員警鎖定1名朱姓毒犯，4月6日晚間持搜索票至其經常出沒地點埋伏，趁朱男出門時將其攔下，經出示證件表明來意，朱男因心虛身體忍不住一直發抖，從警方手中接過搜索票手抖得更是厲害，連1張紙都要拿不住，警方要求朱男交出毒品，朱男謊稱僅剩吸食器，惟經警方檢視，仍在朱男包包內查獲2包安非他命。

警方突破朱男心防，讓他主動供出住處內尚有1名朋友也有在吸毒，帶著警方回到其住處執行搜索，警方發現其中1間房間房門上鎖，正要拿鑰匙時，房門突然打開，房內男子見陌生人急忙欲將房門關上，警方機警將房門撞開並表明身分，張男知道自己跑不掉了，主動將藏在衣櫃內的安非他命1包及吸食器主動交給警方查扣，警方將2人逮捕後依毒品危害防制條例移送法辦。

經警方調達，張男原住高雄，經由朋友介紹認識朱男已3三年，因想到台中找工作才向朱男分租房間，只是人算不如天算，朱男早已被警方盯上，自己才到臺中第2天，還沒找到工作就先被警方查獲，只能自認倒楣。

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(中時 )