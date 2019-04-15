行政院長蘇貞昌指大陸武統學者李毅是「恐怖份子」，把李毅驅逐出境。不過李毅隨即爆料自己2017曾到過民進黨部，見了民進黨人士，還代為傳話。國民黨立委費鴻泰呼籲民進黨要對國人清楚交代2017年和李毅的談話內容，且當時為何就沒比照將他驅逐出境？

費鴻泰認為，民進黨為了選舉製造恐慌，民進黨才是真正的「恐怖分子」，民進黨為了選舉操作精神錯亂，在野和執政兩套標準。李毅要來發表演說，「即便他的主張我們不能接受，但我們是言論自由的國家」。蘇貞昌說他是「恐怖分子」，結果被踢爆這個「恐怖分子」原來2017年也拜訪過民進黨中央。

費鴻泰說，真相被揭穿後，竟然繼續騙，民進黨發言人丁允恭說，李毅當時是在黨部以外的地點進行交流。但李毅分明就是在民進黨黨部內。民進黨換了位子換了腦袋，刻意製造恐慌，才是真正的「恐怖分子」

費鴻泰也指出，常痛批大陸武統的學者范世平，也被發現2年前竟也跟李毅見面，雙方還親切合照摟肩。民進黨跟側翼一邊罵大陸，一邊又跟他們口中、「恐怖分子」見面，這不是自相矛盾？在野和執政兩套價值標準，前後不一，為了選舉操作精神錯亂，「照民進黨現在的標準，他們前兩年就是在賣台！」

(中時 )