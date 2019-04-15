中油徵人考試抓到舞弊，首次以「名譽受損」為由，向作弊考生求償10萬元。高雄地院認為，考生被當場查獲，不影響中油商譽，反而對中油維持考試的公正性及防弊措施讚譽有加，因此判決中油敗訴，中油不服將繼續上訴。

檢方調查，2016年10月30日中油委託財團法人台灣金融研訓院舉辦僱用人員甄試，在高雄考場逮獲一名劉姓考生，以電子傳訊方式與電子舞弊集團勾結。

過去中油招考也曾傳出多次考生舞弊事件，但此次中油首次針對考生，以「名譽受損」為由告上法院。中油認為，劉男作弊屬詐欺行為，造成公司信譽、社會評價、商業利益等嚴重損害，求償10萬元。劉男也反駁，中油無法舉證受何損害，因此拒絕任何賠償。

高雄地院法官認為，縱使劉男作弊被試務人員當場查獲，社會大眾對中油舉辦考試的公正性，以及信譽或社會評價，應有增無減，最後判決劉男無罪，免賠償，全案可上訴。但中油強調，為維護公司信譽，將繼續提起上訴。

(中時 )