中美貿易談判接近尾聲，美國總統川普月初暗示貿易戰最快4周內就會結束，美方近期不斷釋出樂觀訊息，15日外媒再引述消息人士，爆料華府為在下個月順利簽訂貿易協議，已決定在談判的關鍵議題做出讓步，不再堅守要北京削減國內產業補貼的條件。

貿易戰開打已9個月，雙方損失數十億美元，連帶攪亂金融市場及全球供應鏈秩序，路透社15日引述2名消息人士獨家報導，為盡快與北京在下個月達成協議，美方談判人員已決定在要求陸方抑制國內產業補貼的議題上退讓，改而主攻其他「比較可能達成的要求」，包括終結強迫技術轉讓、智慧財產權保護，以及開放大陸市場，上述這3項議題陸方都已展現軟化姿態。

消息人士稱，並非完全不談產業補貼議題，只是不會有「非常細節、確切」的討論；另一名消息人士表示，如果美方將談判成功定義為改變中國經濟的運作模式，那麼永遠不會成功，他解釋要求北京改變終止產業補貼會讓大陸國家主席習近平「看起來很弱」，對於習近平來說不會是有價值的交易。

報導指出，產業補貼議題處理起來相當棘手，因為它和中國大陸的產業政策緊密相關，政府給予具有長期戰略價值的國營事業、部門補貼及減稅措施，以此加強大陸在部分領域的經濟實力。

事實上北京年初就已承諾會終止對國內產業的補貼，只是至今都未公布施行細節；另外為解決雙方分歧，陸方確實已逐步回應美方要求，包括不再強調「中國製造2025」政策，不過美國貿易代表署（USTR）仍指控大陸在其他方面持續提供國內企業相當優惠的補貼措施，讓企業能優先取得資金與土地，華府指出北京至少還有超過500項補貼事項未對外揭露，地方政府提供的補貼措施範圍之廣，就連陸方談判代表近期都坦承不清楚所有措施的施行細節。

另外消息人士還透露，中美達成貿易協議的先決條件之一是接下來6年內大陸擴大購買超過1兆美元的美國商品，以縮減兩國的貿易逆差，據悉最終將由國營企業來購買這些美國商品。

(中時電子報)