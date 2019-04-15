東北季風影響，根據中央氣象局，北部今天高溫較昨天大幅下降7℃，清晨低溫約只有18℃。雖然今天天氣轉趨穩定，但明天又有鋒面雲系影響台灣，預期全台都有雨，甚至不排除有雷雨，將持續到周三清晨。

氣象達人彭啟明在臉書表示，預期周二清晨開始，有波鋒面雲系東移影響台灣，這波鋒面較為扎實、範圍也較廣，預期全台都有降雨機會，不排除有雷雨，降雨將持續到周三清晨，周三白天後雨勢逐步減緩。

不過周四、周五開始，台灣附近的風場轉為偏西南風，這種西南風的水氣較為偏暖潮濕，很容易發展對流性降雨，有些局部不穩定現象，一直到周末可能都是較不穩定的天氣型態。

今天東北風影響，空氣較為乾爽，雖然北部清晨低溫只有18-20℃，中部以北中午過後溫度可到23-25℃，中南部較不受影響，高溫仍有28到31℃。降雨方面，今天東半部、北部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，晚上開始北部地區的降雨將比白天來得多。

(中時電子報)