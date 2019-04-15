越南河內發生一起羅生門校園性侵案！一名39歲單身何姓女老師指控，放學後輔導7名學生時，遭集體性侵90分鐘，但其中1名學生向警方洪供稱，是女老師主動引誘，還要求「內射」，還有一名學生母親在社交網站指控女老師曾猥褻7名學生。

據馬來西亞《中國報》報導，何姓女老師任職於越南河內市黃梅郡陳富中學，主教科目數學，同時也是高二理一的數學校隊教練，由於校隊將出國參加奧數比賽，她便密集在放學後為學生作課後輔導，不料10日卻向警方報案，遭校隊7名男學生輪暴90分鐘。

被控7名學生遭停課調查，其中一名阮姓少年則稱當天是老師先主動引誘，「她那天穿了低胸連身裙，還把「入射」（goc toi）說成「內射」（terong toi），被我們糾正後還一直說『我就是要內射』，然後彎腰讓我們看到她什麼都沒穿...」

事件曝光後，其中一名學生母親在社交網站上發文指控，這名女老師不僅常用手撫摸7名學生的生殖器，還被她看到會傳變態訊息騷擾。校方已將何姓女老師暫時停課處分，警方也在調查是否主屬實。

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(中時電子報)