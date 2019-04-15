CAN'T STOP THE MVP. 💪 pic.twitter.com/1aw1380Dvu — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2019年4月15日

本季例行賽場均36.1分的聯盟得分王「大鬍子」哈登，15日「客氣」只拿29分、10助攻與8籃板的接近大三元表現，幫助火箭在主場122比90狂掃爵士，順利搶下季後賽首輪第1勝，接下來就看哈登在18日第2戰是否開始狂飆！

雖然賽前號稱這是一場矛盾對決，火箭卻靠哈登首節就摘12分，輕鬆取得兩位數以上領先，打完上半場，火箭以59比44大幅領先，爵士雖在下半場試圖反撲，一度縮小差距到5分，哈登也因提前吞下第4犯退場，情勢瞬間緊張起來。

不過火箭換成艾瑞克戈登、豪斯、保羅等人發威，證明火箭就算沒有哈登在場，還是有辦法贏球，火箭再次擴大領先到20分之多，來到末節還剩7分58秒，小心翼翼的火箭總教練丹托尼，仍把哈登換上場，總算真正幫助火箭穩住勝局。

哈登投26中11，含三分球投10中4，3罰3進，感覺根本沒有拿出全力應戰，卻幫火箭全隊7人得分上雙，戈登17分，卡培拉16分、12籃板，保羅14分、7助攻，法瑞德、塔克與豪斯各有11分，再次展現火箭得分點眾多優勢。

爵士則以戈貝爾22分、12籃板表現較佳，米契爾19分，盧比歐15分、6助攻，法佛斯13分，沒想到平均失分(106.5分)排名聯盟第4的爵士，在哈登與火箭面前完全不堪一擊，假如爵士沒法澆熄火箭火力，很可能首輪就告淘汰了。

(中時電子報)