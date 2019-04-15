花蓮原住民田徑協會理事長葛三郎在二樓住家鋪設PU跑道自主訓練。（范振和攝）

花蓮原住民田徑協會理事長葛三郎練習鐵餅基本功。（范振和攝）

花蓮原住民田徑協會理事長葛三郎每天抽空在家重量訓練。（范振和攝）

花蓮原住民田徑協會理事長葛三郎住家牆壁掛滿獎牌。（范振和攝）

花蓮原住民田徑協會理事長葛三郎在家練習標槍，不受限於戶外天候。（范振和攝）

花蓮原住民田徑協會理事長葛三郎和太太林園汎在全國常青田徑國際賽中，是表現傑出的夫妻檔選手。（葛三郎提供）

花蓮原住民田徑協會理事長葛三郎率隊參加全國常青田徑國際賽，成績優異。（葛三郎提供）

第16屆全國常青田徑國際錦標賽戰將如雲，日本、新加坡、波蘭、香港選手100多人，和我國選手400多人同場較技，花蓮拿下19金17銀14銅，表現優異，消息傳開，地方各界同感振奮。

花蓮原住民田徑協會由理事長葛三郎領軍，男子組9人、女子組9人代表花蓮參賽，經過13、14日激烈塵戰，成績如下：

男子組：

45歲組：徐賢璽1萬公尺、5000公尺2銀，1500公尺1銅；王守睿

800公尺1銅、3千公尺障礙賽1銀。

50歲組：黃仁理200公尺1銅、400公尺跨欄1銀。

60歲組;黃鉅峰100公尺、200公尺2金、400公尺1銀。

65歲組：葛三郎100公尺跨欄、200公尺、標槍、400接力4金、100 公尺1銀；李光勝跳遠、400接力2金，撐竿跳1銀、三級跳1銅。

70歲組：葉明記跳高、跳遠、400接力3金、鏈球1銅。

75歲組：曾俊發鐵餅1銅。

80歲組：潘安平鏈球（破全國紀錄）、400接力2金、鉛球、鐵餅2銀

女子組：

35歲組：張名惠800公尺、1500公尺2金、400接力1銀。

45歲組：柯雨彤2000公尺障礙1金、100公尺、200公尺、400接力3銀

、跳遠1銅；賴昕茹400公尺1銅、400公尺接力1銀。

50歲組：徐萌鉛球、鐵餅2銅。

55歲組：林園汎400公尺、400接力2銀、標槍、200公尺2銅。

60歲組：葛玉英鉛球、鐵餅2銀。

65歲組：黃金妹鉛球1金、鐵餅1銀。

75歲組：李美蓮100公尺、鉛球、鐵餅3金；陳春仔標槍1金，鐵餅1銀。

葛三郎指出，去年全國常青田徑國際賽中，花蓮拿下19金、19銀、9銅，共計47面獎牌，今年更上一層樓，拿下19金、17銀、14銅，共計50面獎牌，去年團體總錦標，女子組第3名、男子組第8名，今年花蓮選手以小搏大、將士用命下，勇奪團體總錦標女子組第2名、男子組第5名，有如此優異佳績，難能可貴。

此次有5對夫妻檔是，潘安平、陳春仔，葉明記、黃金妹，葛三郎、林園汎，黃仁里、賴昕茹，徐賢璽、張名惠；姊弟檔1對是，徐萌、徐賢璽，母子檔是黃金妹、王守睿；兄妹檔葛三郎、葛玉英。葛三郎拿下4金1銀，表現最優，尤其100公尺跨欄，擊敗新加坡等國強將，連續3年衛冕成功。

葛三郎說，要參加花蓮原住民田徑協會，必須擁有原住民資格，成員35人，因而，此次參加全國常青田徑國際錦標賽，清一色是他帶領的阿美族原住民，同時，多對夫妻檔是最大特色，家人相互鼓勵苦練，共享美果，其樂融融。

(中時 )