第16屆全國常青田徑國際錦標賽戰將如雲，日本、新加坡、波蘭、香港選手100多人，和我國選手400多人同場較技，花蓮拿下19金17銀14銅，表現優異，消息傳開，地方各界同感振奮。
花蓮原住民田徑協會由理事長葛三郎領軍，男子組9人、女子組9人代表花蓮參賽，經過13、14日激烈塵戰，成績如下：
男子組：
45歲組：徐賢璽1萬公尺、5000公尺2銀，1500公尺1銅；王守睿
800公尺1銅、3千公尺障礙賽1銀。
50歲組：黃仁理200公尺1銅、400公尺跨欄1銀。
60歲組;黃鉅峰100公尺、200公尺2金、400公尺1銀。
65歲組：葛三郎100公尺跨欄、200公尺、標槍、400接力4金、100 公尺1銀；李光勝跳遠、400接力2金，撐竿跳1銀、三級跳1銅。
70歲組：葉明記跳高、跳遠、400接力3金、鏈球1銅。
75歲組：曾俊發鐵餅1銅。
80歲組：潘安平鏈球（破全國紀錄）、400接力2金、鉛球、鐵餅2銀
女子組：
35歲組：張名惠800公尺、1500公尺2金、400接力1銀。
45歲組：柯雨彤2000公尺障礙1金、100公尺、200公尺、400接力3銀
、跳遠1銅；賴昕茹400公尺1銅、400公尺接力1銀。
50歲組：徐萌鉛球、鐵餅2銅。
55歲組：林園汎400公尺、400接力2銀、標槍、200公尺2銅。
60歲組：葛玉英鉛球、鐵餅2銀。
65歲組：黃金妹鉛球1金、鐵餅1銀。
75歲組：李美蓮100公尺、鉛球、鐵餅3金；陳春仔標槍1金，鐵餅1銀。
葛三郎指出，去年全國常青田徑國際賽中，花蓮拿下19金、19銀、9銅，共計47面獎牌，今年更上一層樓，拿下19金、17銀、14銅，共計50面獎牌，去年團體總錦標，女子組第3名、男子組第8名，今年花蓮選手以小搏大、將士用命下，勇奪團體總錦標女子組第2名、男子組第5名，有如此優異佳績，難能可貴。
此次有5對夫妻檔是，潘安平、陳春仔，葉明記、黃金妹，葛三郎、林園汎，黃仁里、賴昕茹，徐賢璽、張名惠；姊弟檔1對是，徐萌、徐賢璽，母子檔是黃金妹、王守睿；兄妹檔葛三郎、葛玉英。葛三郎拿下4金1銀，表現最優，尤其100公尺跨欄，擊敗新加坡等國強將，連續3年衛冕成功。
葛三郎說，要參加花蓮原住民田徑協會，必須擁有原住民資格，成員35人，因而，此次參加全國常青田徑國際錦標賽，清一色是他帶領的阿美族原住民，同時，多對夫妻檔是最大特色，家人相互鼓勵苦練，共享美果，其樂融融。
(中時 )
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