洋基15日主場敗給白襪，先發投手田中將大被敲了滿貫全壘打，三號捕手東岡(Kyle Higashioka)認為是指叉球有問題，田中本人也證實「不只是今天，這一陣子都怪怪的，我勢必得做出調整。」田中4局被打5分，3次保送，白襪以5-2獲勝。

指叉球是田中將大殺招，此役完全失靈，他20顆指叉球只騙到打者4次。不僅沒騙到，還有人根本專挑指叉球下手，田中被打7安，4安來自指叉球，包括那記滿貫全壘打。4局上田中接連保送弄到滿壘，白襪打者安德森(Tim Anderson)第一球滑球沒揮棒，第二球進壘的指叉球就被他推出去右外野，形成反方向全壘打。

洋基的守備亦出現漏洞，白襪擺明欺負菜鳥捕手東岡，全場發動7次盜壘(5次成功)，阿布瑞尤(Jose Abreu)還盜了兩次。洋基表現乏善可陳，僅靠外野手「法官」賈吉(Aaron Judge)的精采守備和打擊扳回一點顏面。若非賈吉的美技接殺，5局上白襪差點又來一支滿貫轟。

除了打線傷兵滿滿，自責分率3.22的田中將大已經是洋基最穩定的先發投手，傑哈普(J.A. Happ)、派克斯頓(James Paxton)都被打得很慘，加上三號捕手東岡也不太行，開季前信心滿滿的洋基一下子又陷入困境。

(中時電子報)