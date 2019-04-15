蔡政府近來不斷營造兩岸對抗氛圍。對此，中共黨媒《人民日報》海外版評論稱，蔡政府嚇阻台灣的政治人物和百姓參與兩岸交流，是為了替2020年選舉造勢，模糊自己執政不力的焦點，不惜犧牲台灣民眾福祉，升高兩岸對立。如果民進黨當局繼續無視台灣民眾訴求，一味打壓、限制兩岸交流，只會被民意無情地拋棄。

中共黨媒《人民日報》海外版15日刊登「瘋狂阻撓兩岸交流 台當局安的什麼心」文章指出，蔡政府近來搞兩岸對抗真是上癮了，大小動作接連不斷。他們阻擋島內退休官員登陸、防堵兩岸簽署協議、給赴大陸參訪的國民黨縣市長猛扣「紅帽子」，還對2名在廈門擔任社區主任助理的台胞施以每人10萬元新台幣的罰款。

文章稱，不管蔡政府用什麼藉口，說穿了，就是見不得兩岸交流熱絡，見不得台灣民眾從兩岸交流中獲益。他們絞盡腦汁擋擋擋，罰罰罰，想靠營造綠色恐怖，嚇阻台灣的政治人物和百姓參與兩岸交流。為了替2020年選舉造勢，模糊自己執政不力的焦點，不惜犧牲台灣民眾福祉，在挑釁兩岸關係、升高兩岸對抗的道路上演繹「末路狂奔」。

文章指出，蔡政府與綠營人士是否想過，為何台灣民眾願意和大陸交流，到大陸發展？還不是因為台灣民眾能從兩岸關係和平發展、兩岸密切交流合作中獲得紅利。這是台灣民眾們自主選擇的結果，因為他們收穫了成果、實現了夢想。

文章稱，反觀島內，蔡政府執政一敗塗地，普通民眾薪資低位徘徊，企業面臨「五缺」環境，農漁民、旅遊業者因台當局錯誤的兩岸政策賠生意、丟飯碗，年輕人更是紛紛出走。如果民進黨當局繼續無視台灣民眾訴求，對台胞參與兩岸交流一味打壓、限制，只會被民意無情地拋棄。

(中時 )