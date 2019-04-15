台中市水湳經貿園區公51西側、南側便道完工四個多月遲遲不能通車，引起附近福上巷、大河一巷、美滿社區數百戶居民不滿。台中市議員陳淑華15日會同建設局、交通局、地方里長現場勘查；建設局承諾將在5月底前完成驗收並做好標誌、標線等交通配套措施開放供民眾通行。

市議員陳淑華說，當年市府辦理水湳經貿園區中央公園公51開闢，廢除通行超過百年的福上巷及其它週邊巷道，引發居民抗議陳情；經她介入協調後，四年前市府同意辦理公51西側、南側便道做為福上巷等的替代道路。

陳淑華不滿指出，2018年選前、選後多次會勘公51兩側便道相關通車的配套研議，公51並已於12月完成工程；但交通局迄今沒有進行相關交通配套規畫，延宕四個多月不作為，引起附近居民的強烈不滿，抨擊不能苦民所苦、那要政府何用？

逢福里長張文平說，民眾三不五時就會到里辦公處抱怨「市府不知道在做什麼，完工那麼久，都還不開放通行？」，市府效率有待提昇。陳淑華要求市府儘速完成相關程序，加緊做好交通配套規劃，在五月底前開放供民眾通行。

(中時 )