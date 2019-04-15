台南市安平區安北路與同平路口一座舊衣回收桶，15日傳出呼救聲，路人發現報案後，警消用器具撬開鎖頭，才將裡頭的郭姓男子救出，郭男供稱是要挑撿回收桶內的舊衣，勉強探身進入桶內，意外造成回收桶翻覆，他也摔進回收桶內出不來，只好拍打呼救。

舊衣回收桶內竟然有人，35歲郭男是安南區人，平日都會走路到安平區菜市場吃東西，再走回安南區，15日上午他回程時經過一座資源回收桶，想要撿拾裡面幾件舊衣服穿，探身入內時，卻不慎摔入桶裡，回收桶也翻覆倒在路旁。

郭男在回收桶難以脫身，只好用力拍打並呼救，路人聽見回收桶內傳來人聲，十分訝異報警，警員到場也無能為力，只好再請消防人員解決。

警消人員到齊後先努力將回收桶扶正，消防人員見無法切割回收桶，用器具破壞底部小門的鎖頭，郭男才得以從小門脫困。

獲救的郭男似乎精疲力盡，坐在回收桶旁休息，對警方的問題回應語無倫次，警方查詢資料，得知他家住安南區，無業的他經常一人徒步到處閒晃，雖精神狀況不佳，過去未曾造成別人困擾。警方勸他回家休息後離去。

(中時 )