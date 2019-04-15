台北市警察局為維持尖峰時段行車順暢，今宣布針對轄內33處路口執行「路口淨空執法周」，若號誌轉換後車輛仍停留在路口或行人穿越道就屬違規，警方即日起將加強取締，違者可處600至1200元罰鍰。

每逢交通尖峰時段，常有駕駛未注意前方號誌或車流狀況，一旦號誌轉換，形成車輛卡在路口或行人穿越道，妨礙其他方向車輛、行人通行，連帶影響周邊交通狀況，警方為改善類似情況一再上演，即日起加強路口未淨空取締。

警方指出，依交通道路處罰條例第58條第3款規定，駕駛行駛至有號誌交岔路扣，遇紅燈不依車道連貫暫停而逕行插入車道，造成交通壅塞阻礙其他車輛通行，可罰600至1200元。

路口未淨空加強取締路段包括重慶北路2段與民生西路口、中山北路與民權東路口、中正路與文林路口、西園路2段與西藏路口、忠孝西路1段與館前路口等33處。

警方表示，4月15日至19日為「路口淨空執法週」，各分局將會針對易交通事故、壅塞、民眾常檢舉未保路口淨空等上述33處加強取締；此外，與路口淨空相關像是紅燈超越停止線、行人穿越道臨時停車、車輛暫停黃網線等違規也會納入取締重點項目。

(中時 )