知名主播張雅琴平時工作忙碌，好不容易得了假期空檔，大多是去探望出國念書的女兒，趁機好好放鬆一下，前兩天她又透露自己悄悄飛到了香港，進行2天1夜快閃紓壓之旅，沒想到愜意的旅程，竟因200元台幣鬧出笑話！

張雅琴這兩天低調飛香港度假，據《自由時報》報導，她返台前幾小時，得知香港某知名商場推出便民服務，可提早辦登機手續，因此她嘗試辦理，賺了些許空閒時間，發現商場內有溜冰場，進場遊玩只要台幣200元，張雅琴於是不顧身上穿著短裙的不便，毅然入場小試身手。

張雅琴笑稱，上一次溜冰，是10年前在台灣的義大，這次說什麼都要放膽嘗試看看，總共溜了4圈，沒想到省錢卻差點出糗，第一圈還算溜得保守，越來越上手後也得意忘形，溜得太開心竟然在離場前摔了個屁股著地，她笑稱還好當時旁邊沒人，「只好靠自己慢慢爬起，還好沒大礙」，也說這次到此一遊但全力以赴，結果就是帶著一雙發抖的膝蓋返台。

(中時電子報)