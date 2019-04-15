◎史上最高紀錄 中市府鐵腕重罰中火2000萬

台中火力發電廠放流水經環保局一年內3次採樣檢測全部不合格，違規情節重大，台電卻檢送一份薄薄三頁、內容薄弱的改善計畫書，市府直批欠缺改善誠意遭退回，15日公布處分結果，重罰2000萬，創國營事業史上最重罰款，要求兩周內所提改善計畫書如未達標準，不排除勒令中火1至4號機組停工。

◎韓國瑜遭扣紅帽回嗆：清楚中華民國要走的路

韓國瑜在洛杉磯受到華僑熱烈歡迎，僑界聚會一場比一場瘋狂，美西時間14日上午的茶會，氣氛宛如佈道大會，群眾高喊「選總統、救台灣」，並不時尖叫歡呼；韓國瑜似乎也隨著氣氛，語氣越來越激昂，提及日前出訪深圳、廈門遭扣「賣台」帽子，但他內心一點都不害怕，「因為我非常清楚未來整個中華民國要走什麼路子」，讓全場氣氛熱到最高點，國政層次的發言，離宣布參選總統似乎又更進了一步。

◎重達210公斤！全台第一鮪 蘇澳拔頭籌

全台第一鮪向來是屏東東港、宜蘭蘇澳兩地漁民爭雄，去年東港率先進港，不過昨天蘇澳籍金協益268號傳來好消息，「金」船在釣魚台周邊海域捕獲黑鮪魚，今天（15日）清晨漁船返抵南方澳漁港，經鑑定後確定捕獲的黑鮪魚是全台第一鮪。

◎學甲慈濟宮上白礁登場 真人扛抬蜈蚣陣吸睛

列入台南市定民俗的學甲慈濟宮「上白礁謁祖」遶境祭典今天正式登場，上白礁是學甲人的重要慶典每年農曆3月11日在將軍溪畔遙祭福建白礁慈濟祖宮，象徵飲水思源、薪火相傳，今年是保生大帝1041歲神誕，眾神轎及藝陣隊伍一早就齊聚慈濟宮前等待出發，以人力扛抬的蜈蚣陣及睽違30年重現的八美圖都很有看頭。

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(中時電子報)