據中共吉林省紀委監委消息：吉林省政府辦公廳巡視員、吉林省政府前副秘書長、吉林市委前書記趙靜波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

趙靜波1964年10月出生，吉林長春人，研究生學歷。曾任吉林省交通廳規劃計畫處處長；吉林省交通廳黨組成員、副廳長；吉林市委常委、副市長；吉林市委副書記、市長；吉林市委書記；吉林省政府副秘書長、辦公廳黨組成員；吉林省政府辦公廳巡視員。

趙靜波也是繼徐建一、周化辰之後，被查處的第3名曾擔任過吉林市委書記的領導幹部。

(旺報 )