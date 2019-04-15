吳宗憲、小鬼擁抱KID。（翻攝三立影片）

小鬼擁抱KID。（翻攝三立影片）

吳宗憲、小鬼為KID祝福。（翻攝三立影片）

KID泛淚。（翻攝三立影片）

KID錄《綜藝玩很大》當兵成話題。（翻攝三立影片）

KID剃平頭入伍去。（取材臉書）

KID剃平頭入伍去。（取材臉書）

35歲的林柏昇（KID）當兵去了！他今（15日）一早在臉書發文，透露已赴台中成功嶺入伍服役，「當你們看到這個訊息 我已經悄悄的進成功嶺準備完成我人生的另一個階段任務了！」許多粉絲這才發現原來他還沒當兵，但也紛紛許諾：「等你回來！」

他主持《綜藝玩很大》多年，製作單位今也曝光日前特別錄製的一段影片，影片中另兩位主持人吳宗憲（憲哥）、黃鴻升（小鬼）給予他祝福，KID則幾乎全程眼眶泛紅，影片最後他與憲哥、小鬼擁抱時，更忍不住淚崩。

KID在影片中表示，這原本就是在規劃中的事情，之前計劃把家裡的債還清，後來也得了兩座金鐘獎，階段性任務完成了，所以決定今年做這件事，「是暫時的離別，不要想我，你們要等我！」

憲哥則說，這節目沒有KID就不像《玩很大》，他一直認為KID比他還適合這節目，因為節目太需要KID這樣的人了，他能夠為節目拋頭顱，心跟觀眾也都是結合在一起的，跟《綜藝玩很大》已經畫上等號，「反正快去快回啦！」他說自己跟觀眾的心情是一樣的，期待KID一年後榮歸，現在先去部隊奉獻自己，回來再盛大歡迎，「等你回來，會是更棒的小隊長」。

KID也說：「當兵是OK的，我捨不得的是你們大家，因為憲哥曾說，這輩子一起吃最多飯的人的人就是我，一天四餐，吃的飯比家人還多」。憲哥則半認真笑說：「我數過跟你一起吃過多少次飯，大概1400多次！」

KID上週受訪時，被媒體記者發現爆肥一圈，被虧像陳致遠，憲哥則說像余天，他當時坦言這2年胖了2、30公斤，體重約79公斤。憲哥昨天則說根據目測，KID體重應該有82、84公斤，是否是談戀愛幸福肥？憲哥說：「沒有！談戀愛應該會瘦才對，沒有幸福肥。」又不免感嘆「感情這件事多傷人」，並說KID自從與許維恩分手後，自己經常安慰他「離得開這裡、離不開心裡，如果帶著傷口，不管到了哪裡，這條路永遠走不完」。《玩很大》工作人員也在影片中起鬨要他回來時要瘦到55公斤。他則說：「給我一點時間，我去裡面出來後，會是全新的我。」

三立表示，KID的接手人選目前還在討論中，節目還有部份存檔，請玩粉隨時鎖定《綜藝玩很大》粉絲專頁及節目。

(中時 )