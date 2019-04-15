馬來西亞總理馬哈地2018年上任後決定對陸資項目「馬來西亞東海岸鐵路」重新談判，一度被外界認為是「一帶一路」的重挫。然而，大陸國家發改委披露消息稱，雙方12日簽署了東海岸鐵路專案有關補充協定，將繼續建設東海岸鐵路。日經中文網則報導稱，顧及到馬來西亞的財政重建，雙方將把建設費用減少215億馬幣（約合1209億新台幣）。大陸希望向國際社會展現與「一帶一路」相關國家的良好關係。

日經中文網15日報導指出，馬來西亞政府下屬馬來西亞鐵路銜接有限公司和中國交通建設12日達成協定，把東海岸鐵路建設費用從當初的655億馬幣縮減至440億馬幣，線路全長640公里，計畫於2026年底前完工。東海岸鐵路被大陸定位為一帶一路的旗艦項目。由中國進出口銀行向馬來西亞提供貸款，實際建設主要由交通建設負責。

報導稱，馬哈地在2018年8月訪華時表示，「不希望看到新的殖民主義」，向大陸提出告誡。但如果馬來西亞單方面中止項目，將産生鉅額違約金，財政負擔有可能增加。雙方展開重新談判，成功降低了費用總額。

報導指出，馬國政府也將摸索重啟被凍結的星馬高鐵計畫，馬哈地4月9日會晤新加坡總理李顯龍時，就敲定可實現的成本削減方法達成協定。圍繞據稱總費用達到1.6兆日元（約合4467億新台幣）的該計劃，大陸、日本、歐洲等企業將再次展開訂單競爭。

大陸觀察者網則報導稱，大陸國家發改委官網表示，大陸政府樂見雙方企業按照商業原則、通過進一步調整優化專案方案降低了東海岸鐵路造價，達成了互利共贏的結果。東海岸鐵路作為中馬雙方共建「一帶一路」重大務實合作專案，建成後將有力促進鐵路沿線商業、物流、內外貿易和國際旅遊業等發展，造福馬來西亞人民，也有利於增進中國人民福祉。

(中時 )