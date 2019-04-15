日前，大陸遼寧大連87歲的夏老先生在一男子攤前買蒜時，男子突然動手搶錢，被夏老先生當場拽住。情急下男子將錢扔下，想趁夏老先生撿錢時逃走。沒想到夏老先生一聲怒吼：「我當了43年員警，抓的就是你。」

最後，在圍觀群眾的幫助下，該男子被民警帶回派出所調查。

(旺報 )