陸男搶87歲老人反被擒 大爺：我當了43年員警 12:462019/04/15 旺報 林永富 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日前，大陸遼寧大連87歲的夏老先生在一男子攤前買蒜時，男子突然動手搶錢，被夏老先生當場拽住。情急下男子將錢扔下，想趁夏老先生撿錢時逃走。沒想到夏老先生一聲怒吼：「我當了43年員警，抓的就是你。」 最後，在圍觀群眾的幫助下，該男子被民警帶回派出所調查。 (旺報 ) #男子 #老先生 #員警 #派出所 #民警 也許您會感興趣 推薦閱讀 吾爾開希酒駕緩起訴 罰6萬 10:172019/04/11 惡煞街頭砸車互毆 員警壓不住戴上銬 13:562019/04/11 孕婦羊水破了 警開道抵院順利產子 16:132019/04/11 日警遊台手機沒電 警幫充電也暖心 18:192019/04/11 每月5萬元包庇賭場 前北市派出所所長重判8年定讞 11:272019/04/12 女護士談分手 慘遭載去摩鐵性侵2次 15:312019/04/12 三字經飆警 爛醉男被銬進警局 15:352019/04/12 夜歸女子遺落手機 警熱心協助迅速尋回 14:352019/04/13 老外機長投宿缺現金 警察神救援 17:072019/04/13 不甘買到瑕疵品 買家擄賣家到警局報案反有罪 23:452019/04/14 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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