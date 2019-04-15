王先生是一位退休公務員，正要享受悠閒生活，但因攝護腺肥大，小便都得使力的尿，偏偏又尿不乾淨，影響生活品質，泌尿科醫師已經開了3種藥物，效果卻依舊有限，在衛福部新營醫院建議下，王先生進行雙極電刀刮除術，不但有健保給付，也免除了單級電刀刮除術水中毒的風險，術後癒後良好已經出院。

新營醫院泌尿科主任陳建升表示，攝護腺肥大是多數50歲以上男性都會碰到的問題，攝護腺位於恥骨後、膀胱出口處，環狀腺體將尿道包圍住，攝護腺肥大時會壓迫尿道，產生頻尿、尿不乾淨等症狀，容易造成感染或血尿症狀，若藥物治療不理想，建議可以手術方式處理。

陳建升說，攝護腺目前手術的方式有單極電刀刮除術，雙極電刀刮除術，以及雷射手術3種。單極電刀刮除術因為手術過程需灌洗大量蒸餾水，水分經由傷口進入人體循環，有1~2％機會造成水中毒的現象，病患可能會有意識不清，頭痛，噁心嘔吐的情形。雙極電刀刮除術灌流溶液是生理食鹽水，因此幾乎不會發生水中毒的併發症，比較安全。

新營醫院治療案例王先生聽說單極開刀有水中毒的風險，雷射手術又要花費10幾萬，遲遲沒有辦法下定決心，最後在了解單極與雙極電刀的不同處之後，終於接受雙極電刀手術，解決多年困擾。

新營醫院在2018年底引進雙極電刀器械，目前已經為10多位病患執行過攝護腺刮除手術，效果不錯，而且健保有給付，如果因經濟考量，無法接受昂貴雷射手術，雙極電刀刮除術也是一種不錯的選擇。

(中時 )