高雄市長韓國瑜結束美西時間14日行程，回到飯店休息，媒體在大廳針對台灣各界對他出訪的各種發言，詢問他的回應；韓對民進黨酸言酸語輕鬆看待，直言「他們現在不黑也不知道該怎麼評論我」，而陳其邁斷言韓一定會選總統，他則簡短回應「陳其邁變成陳半仙了嗎？」

民進黨高市議會黨團批評韓國瑜，訪美行原本說要來締結姊妹市，結果變成財團訪問造勢大會，韓無奈地說，沒關係，他在新加坡、馬來西亞被修理，到香港、澳門、深圳、廈門也被修理，現在來美國一樣被修理，「反正他們不修理我就不正常了嘛！」

韓國瑜強調，他怎麼努力都是被抹黑、都是被批判，光是今天幫高雄雙語教育就募了120萬，加上在波士頓也募了大概2萬多美金，在LA也募了那麼多錢，這麼多人願意投入高雄，難道他們眼睛都看不見嗎？這次赴美拜訪了那麼多玉山科技協會那麼多企業，他們也很樂意將來有機會來高雄投資，民進黨為什麼不看這個？

高市議員陳致中批評韓國瑜花300多萬公帑，到美國辦總統選舉造勢會，韓回嗆「歡迎他來議會提出質詢，也可以繼續按鈴申告我」。

陳其邁斷言韓國瑜一定會選總統，韓反問記者陳其邁是在哪裡說的？記者回答是參加益智節目時，韓國瑜只回答，陳其邁變成陳半先了嗎？

另外，王金平幕僚說王之前都很幫韓國瑜，但韓當選之後就像按摩浴缸一樣，塞子一拔水就流掉了，韓國瑜回答，尊重對方的評論，但他不知道這幕僚是什麼大名，不知是誰做出這種評論。

(中時 )