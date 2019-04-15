高雄市長韓國瑜昨重話表示，20多年來3任總統幹完，讓台灣經濟、競爭力幾乎殘廢。這番話引發前總統陳水扁兒子陳致中不滿，未料又被韓以「到底是台灣人民有錢還是他家有錢」回嗆。對此，國民黨發言人洪孟楷諷刺表示，韓國瑜人氣高居不下主因之一，就是「一堆人搶著伸臉給他打」。

韓國瑜昨與海外關心台灣的僑胞討論過去問題，說過去台灣鬼混20年。對此，陳致中則拿出其父在總統任內的經濟成長數據反駁，並表示搞殘經濟的應該是中國國民黨，未料卻反讓韓國瑜以一句「是人民有錢還是他家有錢」來完封勝。

對此，洪孟楷在臉書指出，「天下武功、唯快不破；人氣高漲、唯真不破」，韓國瑜人氣會旺，很大主因就是有一堆人莫名其妙的伸長臉來給他打，讓民眾大快人心，自然也就越水漲船高了。

細數過去想酸韓國瑜卻被韓市長反擊完勝的例子，包括陳致中酸韓國瑜外患罪，反被回問有沒有先自首「外遇罪」？韓國瑜去大陸賣水果，被民進黨圍剿，被韓妙回「豬八戒賣不了人森果，還不准孫悟空賣」。連消帶打，讓主責業務的農委會，臉腫黑青。針對蘇貞昌批評，韓國瑜日前也回覆「莫忘世上苦人多」，呼籲蔡政府別再只想政治鬥爭、忽略民眾。洪孟楷也提到，最經典當數王世堅質詢，「問世堅情為何物？」王世堅的一番猛攻，變成襯托韓國瑜的最好舞台。

洪孟楷說別再怪罪為何媒體只想報導韓國瑜，NCC更不該以此作開罰理由。因為有太多人伸臉來給韓國瑜打，而且如同陳致中等流，一次打不夠、還會再伸另外半邊臉來打，使讓韓國瑜人氣居高不下，「而在假就醫真保外的陳水扁，可別也不安分的來伸臉」。

(中時電子報)