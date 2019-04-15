民進黨中執會上周決議延長總統初選協調時程，蔡賴之爭進入延長賽。對此，前民進黨立委林濁水表示，總統蔡英文痛斥前行政院長賴清德怎麼可以在1124前支持蔡總統，以後不支持！難道蔡英文忘了當初是如何逼前總統陳水扁退黨！

林濁水於臉書發文表示，難道小英忘了嗎？「您本來是陳水扁任命的陸委會主委，副閣揆，您當時欣然接受任命，難道不是有相信陳水扁，忠誠於陳水扁的基礎？但是在扁案升級，社會嘩然，民進黨2008大敗後，您不只不再忠誠於老長官老總統，還進一步硬逼陳水扁退黨」。

林濁水表示，當時民進黨大家都支持小英對扁的決定，而社會也因此才肯定民進黨有是非，民進黨才慢慢爬起來。

林濁水指出，可見政治領袖在大是大非前，遇到價值難以兩全時，沒有選擇餘地，只能把自己對舊長官的忠誠擺一邊，以大是大非為重。「當時您這樣才救了危難中的民進黨，現在，毫無疑問，從得票率上看，民進黨遇到了比2008更為險峻的危機」。

林濁水請小英關心民進黨當前處境，雖然「您和陳水扁是非常不一様的人，但是黨的當前處境卻和2008類似，甚至更嚴重。請回憶一下您在2008做過的光榮與驕傲，把對賴清德的私人恩怨擱下來，放過民進黨一馬吧」！

(中時電子報)