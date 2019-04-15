健保署分析大數據發現，多家醫院替疑似患者做自費達文西手術，又違規申請健保給付，等於兩邊收費，浮報金額恐高達3.55億元，台北地檢署今天主動分案，指派打擊民生犯罪專組檢察官調查了解醫療院所是否涉及詐欺。

達文西手術是最新的微創手術技術，醫師在電腦與機器手臂協助下，只需劃開幾個傷口就能做出精密動作，用於泌尿科、一般外科、婦產科、耳鼻喉科與胸腔外科等臨床治療。

健保署指出，健保署2015年重申只有攝護腺癌根除術，可用達文西手術申報民眾差額給付。主要是其他科別的達文西手術，評估發現其安全與療效接近傳統腹腔鏡手術，但是價格昂貴不符經濟效益，才被健保署列入自費。

原本健保署一直相信各家醫院會照實申報，然而最近1個月健保署取得達文西公司在台灣所有手術案件數字，才知道有些手術申報異常。健保署尊重醫院專業，4月12日行文醫院自行清查，要求19日前釐清相關疑義後回覆。

據健保署資料，從2015年達文西手術引進台灣後，截至今年2月總共使用2萬0903件手術，泌尿科因有攝護腺癌根除的健保給付，因此有8298件手術、占39.7，排名第1；婦產科4922件居次、占23.5％；外科2814件占13.5％，排名第3。

這期間醫院申報有疑義的件數7810件，大約41％是婦產科與泌尿科，又以婦產科1960件最多。

另外根據健保署資料，台北醫學大學附設醫院有疑義件數達2144件最多，其次依序是中國醫藥大學附設醫院、林口長庚醫院、雙和醫院、台大醫院，疑義件數介於400至650件之間。

(中時 )