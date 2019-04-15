全球豪華遊輪品牌–公主遊輪4月15日於基隆港盛大迎接去年掀起遊輪旅遊熱潮的「盛世公主號」，交通部長林佳龍親臨首航記者會，與主辦單位同時宣佈2019首航記者會年公主遊輪臺灣航季正式開始！2018年盛世公主號單次載客數達4千人，榮登基隆港之冠，2019年公主遊輪臺灣航季正式展開，喜迎第100萬賓客人次，該公司在台年補給金額也突破兩千萬美元。

公主遊輪針對2018年曾搭乘過盛世公主號賓客進行內部調查，發現滿意度不僅高達9成，更有9成7賓客還想再搭乘盛世公主號。公主遊輪國際市場部行銷總監萊恩‧巴頓（Ryan Barton ) 表示：「臺灣目前已是公主遊輪亞洲第一大暨全球第三大客源市場，期待隨著2019年航季展開以及母港升級服務，我們將再造新一波遊輪熱潮！」

2019年航季之初，公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德一同宣布多項好消息：「公主遊輪除了在臺創下旅客最高滿意度外，2018年在地採購金額更高達2千萬美金！其中餐飲食材（包含臺灣蔬果及稻米）佔約9百萬美金，也預估在今年有機會超越2千萬美金。公主遊輪不僅在臺成立邁入第六年，累積賓客人次也即將於今年突破第100萬！希望有越來越多的臺灣民眾一起體驗國際豪華遊輪所帶來的優質服務與奢華體驗，讓豪華遊輪旅行能全面進入臺灣民眾旅行藍圖。」

臺灣港務公司董事長 吳宗榮也表示：「2018年公主遊輪首度佈局三船於基隆母港進行服務，今天非常開心看到盛世公主號再臨基隆，度過第二個春夏航程！盛世公主號去年在基隆港進出旅客人次高達20萬，今年基隆港郵輪母港航次可望成長14％，達到74萬人次!臺灣港務公司更因應單趟可能高達三至四千名旅客進出服務，在基隆港率先斥資超過5,000萬元供移民署建置新一代自動通關系統，並持續升級其他軟、硬體服務，滿足更多旅客需求。」

基隆母港服務升級：陳辰朗主廚獨家菜單、沖繩魂體驗及日韓雙國遊2019年公主遊輪將提供54載客出港航次、214天旅程，預估將突破15萬名賓客，包括盛世公主號（4到7月）以及太陽公主號（7到9月），並將臺灣母港服務規格再升級，包括：由米其林星廚陳辰朗（Richard Chen）升級改良的免費主餐廳中式佳餚；獨家『沖繩魂』體驗活動，在海上直接感受沖繩當地人文風情，除了欣賞傳統舞蹈、品嚐泡盛、沖繩雜炒與其他風情活動等；2019臺灣航季更推出『日韓雙國遊行程』，每月僅一班航次，帶領臺灣賓客一次暢玩日系九州（福岡、長崎及鹿兒島）與韓流城市（釜山、麗水與濟州島）。

2019年公主遊輪臺灣航季之際，於今4月15日起一個月期間，公主遊輪吉祥萌物 – 史丹利熊之6公尺大型氣球裝置物，也首次亮相於基隆港務大樓頂樓，用最溫暖與可愛的笑容迎接從各地前往基隆港搭乘遊輪的賓客。期間限定，公主遊輪與史丹利熊同框的畫面更將掀起一波打卡拍照熱潮！

(工商 )