立法院社福及衛環委員會今（15）日審查「勞工退休金條例部分條文修正草案」，有關立委徐志榮等人提案刪除勞退新制資遣費上限6個月規定，考量原勞退新制設計與退休金連動，雇主每個月已幫勞工提撥6％在勞工個人帳戶，拿掉上限6個月限制，須衡平勞資雙方看法，委員會決議送交黨團協商。

現行勞退新制資遣費規定，資遣費由雇主按勞工工作年資，每滿一年發給2分之一個月平均工資，並以最高發給6個月為限，亦即勞工最多只有12年年資可計算資遣費，但徐志榮等人認為，工作超過12年之勞工多為中年人，相較於其他年齡層，遭資遣對其家庭經濟負擔更形沉重，故擬刪除6個月上限。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，因勞退新制資遣費與退休金有連動，在勞基法時代退休金與資遣費是二擇一，不會同時兼得，因為退休金要件不容易成就，許多勞工才改成勞退新制，但雇主每個月已幫勞工提撥6％工資在其個人帳戶，故資遣費酌以6個月為限發給，若拿掉上限，變化頗大，仍須審慎評估。

孫碧霞說，勞動部已與雇主開過一次會，八大工商團體認為不宜變動，有些學者也擔心原制度設計與退休金綁在一起，刪除上限短期間看不出差異，但動了以後有什麼影響還需要一點時間來評估。

徐志榮表示，他希望政府用心打造投資環境，勞工能忠心為企業服務，資方老闆也要有良心對待員工，上限不一定要全刪除，提高4年、6年的方式也可以討論。

委員會最終決議將有關刪除勞退新制資遣費上限6個月之《勞工退休金條例》第12條修正草案，以須擬具審查報告方式，保留送交黨團協商。

(中時 )