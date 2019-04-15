「盛世公主號」遊輪再返台灣，舉辦啟航儀式。（圖／公主遊輪）

搶攻台灣郵輪旅遊商機，公主遊輪公司旗下「盛世公主號」再度以基隆為母港來台載客，並於15日正式展開台灣航次自4月至7月載台灣出遊，加上「太陽公主號」，公主遊輪今年今年將提供54航次、214天旅程，預估全年突破15萬人次，累計6年服務台客人數今年突破100萬人次。

「盛世公主號」去年在基隆港進出旅客人次高達20萬，今年基隆港郵輪母港航次可望成長14％，達到74萬人次!臺灣港務公司吳宗榮表一示，為因應單趟可能高達三至四千名旅客進出服務，在基隆港斥資超過5,000萬元供移民署建置新一代自動通關系統，並持續升級其他軟、硬體服務，滿足更多旅客需求。

公主遊輪國際市場部行銷總監萊恩・巴頓（Ryan Barton ) 表示，臺灣已是公主遊輪亞洲第一大暨全球第三大客源市場，公主遊輪服務台灣市場將持續升級。公主遊輪臺灣行銷總監 陳欣德則指出，2018年公主遊輪在地採購金額更高達2千萬美金，其中餐飲食材（包含臺灣蔬果及稻米）佔約9百萬美金，預估2019年有機會超越2千萬美金。

為擴大在台郵輪旅遊市占，公主遊輪亦將臺灣母港服務規格再升級，包括：推出由米其林星廚陳辰朗（Richard Chen）升級改良的免費主餐廳中式佳餚，推出獨家『沖繩魂』體驗活動，在海上直接感受沖繩當地人文風情，除了欣賞傳統舞蹈、品嚐泡盛、沖繩雜炒與其他風情活動等。此外，2019臺灣航季更推出『日韓雙國遊行程』，每月僅一班航次，帶領臺灣賓客一次暢玩日系九州（福岡、長崎及鹿兒島）與韓流城市（釜山、麗水與濟州島）。

(工商 )