媒體追問到未來總統大選是否與國民黨合作，張善政（見圖）表示再看看，不排除任何可能性。(陳怡誠攝

張善政（右）特別獻上一束花感謝妻子張琦雅（左）的支持。(陳怡誠攝

針對韓國瑜有可能出來選總統，張善政表示，不會將韓視為競爭對手，也不敢說韓會不會參選，但韓是政治圈中跟過去不一樣的人，給人家一個很不一樣的感覺，這是很好的事情。(陳怡誠攝

行政院前院長張善政新書發表會15日舉行，許多政商界人士到場力挺，國民黨主席吳敦義也快閃站台，稱讚該書有很好的視野，也希望中華民國真正有一個令人感動的善政，至於張善政被問到未來總統大選是否與國民黨合作，他表示再看看，不排除任何可能性。

(中時 )