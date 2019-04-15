總統大選與國民黨合作？張善政：不排除任何可能 14:292019/04/15 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對韓國瑜批評三個台大法律系畢業的總統搞殘經濟，張善政（前中）認為，法律系和理工科系背景的，思考比較不一樣。(陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 媒體追問到未來總統大選是否與國民黨合作，張善政（見圖）表示再看看，不排除任何可能性。(陳怡誠攝 張善政（右）特別獻上一束花感謝妻子張琦雅（左）的支持。(陳怡誠攝 針對韓國瑜有可能出來選總統，張善政表示，不會將韓視為競爭對手，也不敢說韓會不會參選，但韓是政治圈中跟過去不一樣的人，給人家一個很不一樣的感覺，這是很好的事情。(陳怡誠攝 行政院前院長張善政新書發表會15日舉行，許多政商界人士到場力挺，國民黨主席吳敦義也快閃站台，稱讚該書有很好的視野，也希望中華民國真正有一個令人感動的善政，至於張善政被問到未來總統大選是否與國民黨合作，他表示再看看，不排除任何可能性。 (中時 ) #國民黨 #張善政 #合作 #總統大選 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨初選紛爭柳暗花明 藍營振奮！沒有萬分之一 吳敦義宣布不選總統 04:102019/04/11 嘉縣國民黨2強相爭 綠營蔡易餘拚連任 04:102019/04/11 需要敢講和平統一的領導人 04:102019/04/11 國民黨卡韓只剩王金平？ 04:102019/04/11 《快評》還在講本土政權 那誰是外來政權？中華民國嗎？ 21:222019/04/11 張善政下周成立臉書 端出參選總統的政策牛肉 22:482019/04/11 張善政開臉書 端出參選總統的政策牛肉 22:462019/04/11 兩黨氣勢消長 0410成轉捩點 04:102019/04/12 勸退王金平 吳敦義最後一哩路 04:102019/04/12 呼應韓 自經區條例明開審 04:092019/04/14 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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