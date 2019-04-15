白沙屯媽祖鑾轎首次停轎童綜合醫院梧棲院區。（陳淑娥攝）

白沙屯媽祖鑾轎15日特地繞道2公里，首次停轎童綜合醫院梧棲院區，由院長李三剛、副院長童敏哲及副院長吳肇鑫率領醫護團隊誠心接駕，家屬推著吊滴架與攙扶的病人，也到門口參拜，大家依序排隊鑽轎底，希望媽祖能保佑童綜合員工與患者健康平安。

童綜合醫院表示，一開始聽聞媽祖路線走到西濱快速道路後，醫院立即在西濱路旁擺設醫療救護站，並由童敏哲與吳肇鑫率醫護團隊在醫護站迎接，可能因為醫護人員虔誠心意讓媽祖感受到，白沙屯媽祖特地繞道2公里，停轎童綜合醫院賜福。

有空檔的醫護同仁到現場祈求媽祖保佑，家屬也推著點吊滴架與攙扶的病人，也到門口參拜，大家依序排隊鑽轎底，希望媽祖能保佑醫院員工及患者健康平安。白沙屯媽祖在停轎休息約15分鐘離去。

李三剛也將媽祖停轎時大家祭祀的香火請移到22樓華陀公，希望延續媽祖的香火為醫院祈福與庇佑。

白沙屯媽祖繼2016年曾停轎在沙鹿院區短暫休息外，今天首次經過並停轎梧棲院區。李三剛表示，童綜合醫院醫護團隊連續6年與白沙屯媽祖一同進香遶境，媽祖可能有感受到醫護人員救人救命的心，今天特地到醫院賜福，醫院將持續提供優質醫療服務，讓需要救助的民眾都能安心。

(中時 )