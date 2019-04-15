桃園市專勤隊會同警方回馬槍，14日深夜在桃園舞廳一舉逮捕64名逾期外國人。（蔡依珍翻攝）

桃園市專勤隊會同警方回馬槍，14日深夜在桃園舞廳一舉逮捕64名逾期外國人。（蔡依珍翻攝）

桃園專勤隊積極查緝失聯移工，發現桃園一間舞廳每逢假日湧入數百名移工，且都待警方臨檢後開直播呼朋引伴，專勤隊14日深夜會同警方，待臨檢結束數小時、回馬槍二度上門，果真一舉查獲64名逾期外國人，甚至還藏匿在消防箱、儲物櫃，全都被一一揪出，送往臨時收容所，無其他不法將驅逐出境。

桃園市專勤隊接獲線報，稱桃園區中正路「48街舞廳」，每逢假日聚集數百名移工在舞廳忘我熱舞、飲酒作樂，其中不乏失聯移工，甚至在3樓包廂內吸毒開趴，日前派員喬裝進入勘查，發現確實有不法，但率隊上門卻都無功而返，才發現舞廳會待臨檢結束才呼朋引伴。

桃園專勤隊會同桃園和大溪警分局對症下藥，14日先由轄區警方臨檢，在嚴密監控舞廳的社群臉書，待他們以臉書直播呼朋引伴、邀集同鄉聚集逍遙玩樂時，出動查緝人員和警方共71人來個回馬槍、突襲舞廳，以昏暗燈光及震耳音樂聲掩護，成功控制現場。

清查發現現場聚集逾500名印尼籍移工，經比對，一舉查獲印尼籍逾期外國人共64人，包括失聯移工56名、逾期外僑8名，其中52名都是女性、僅12名是男性。

專勤隊員透露，查緝現場混亂，不少失聯移工見苗頭不對，趁亂躲進消防箱及儲物櫃內，但仍遭眼尖的警方和隊員查獲，全送往專勤隊臨時收容所暫時收容，將逐步清查，若無涉及其他不法，將依法驅逐出境，也呼籲，目前移民署正推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」專案，6月30日前自行到案者，免收容及逾期罰鍰2千元且減免禁止入國期間，鼓勵主動投案。

(中時 )