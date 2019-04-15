國防部心戰大隊昨天開記者會，介紹心戰作業車及戰時文宣品，心戰大隊推出心戰食品，包括將泡麵、巧克力餅乾、牛奶糖、蛋捲等市面常見產品改製，並將包裝印上簡體字文宣，要共軍別抵抗，快投降。看到這些「投誠」食品，微博上的大陸網友看到照片都笑瘋了!並諷刺說「沒有茶葉蛋，差評!」

國防部心戰大隊昨天開記者會，心戰大隊推出心戰食品，包括將泡麵、巧克力餅乾、牛奶糖、蛋捲等，都是市面常見產品改製，這類心戰宣傳食品與市售食品相同，外裝印上簡體字與投降步驟，包括放下武器、雙手舉高、持此盒向我軍投降、回家團圓等，「在戰場上發放」，讓撿到的共軍快快向我軍投降。

「投誠食品」的包裝盒會印上最近可投誠地點的位置圖，投誠地點會隨部隊的駐地不同而改變，這些「投誠食品」並沒有市售，所以市面上是買不到的。以蛋捲為例，上面寫著「一、放下武器；二、雙手舉高；三、持此蛋捲盒；四、向我軍投誠。」雞汁排骨方便麵上還寫著「請保留此方便麵並放下武器...我們保證提供熱水與安全」。

「投誠」食品的照片被轉到大陸微博上後，陸網友的反應是「這是有多蠢!!現在還搞這種心戰!」、「老實交代，哪裡能買到？」、「同求，突然想搞一個收藏，太沙雕了」、「朝鮮軍人估計都不吃這一套了吧 」、「就這智商的國軍還打什麼仗」、「這是看不起我們解放軍的伙食補給麼？這點東西就想讓我們投降？窮瘋了吧？」、「連德芙都出不起，投誠個屁啊」、「他們很聰明啊，我看了一下圖片就笑到半死了 ，如果親手拿到肯定會笑死的！所以他們的目標就是讓共軍笑死，這樣他們就勝利了，我說得沒錯」。

「沒有茶葉蛋決不投降！」、「他們是想笑死解放軍嗎？」、「看不到保質期，別是過期食品」、「沒有茶葉蛋？差評！」、「天呐！這居然不是段子」、「一國兩智。」、「一開始我以為是段子…笑飛了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈速食麵上面還說投誠提供熱水真的很貼心啊哈哈哈哈哈哈哈哈」、「不懂就問，灣灣真的有這麼弱智？」

名嘴羅友志也在臉書說，繼「掃帚」之後，政府又一軍事大突破，「投誠麵」！對了，據說農委會跟國防部正在共同研發的「侏儸紀迅猛龍殺人機器」，不知道進度如何了？還有，聽說，名為「薩諾斯手套」的高科技武器，彈指可以殺敵，環保有效，不知道量產了嗎？

羅友志嘲諷，喔對，跟美國「史塔克企業」訂製的「鋼鐵衣」，說是要防止對手「斬首計畫」的終極武器，不知道何時才會讓蔡英文穿上，向國人亮相？

大陸微博網友轉發心戰投誠食品，說沒有茶葉蛋差評。(微博)

大陸微博網友轉發心戰投誠食品，說沒有茶葉蛋差評。(微博)

投誠」食品的照片被轉到大陸微博上後，陸網友的反應十分搞笑。(微博)

「投誠」食品的照片被轉到大陸微博上後，陸網友的反應十分搞笑。(微博)

「投誠」食品的照片被轉到大陸微博上後，陸網友的反應十分搞笑。(微博)

「投誠」食品的照片被轉到大陸微博上後，陸網友的反應十分搞笑，並說沒有茶葉蛋，差評!(微博)

(中時電子報)