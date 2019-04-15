台中花博展期進入倒數。南投縣長林明溱15日率隊參訪，由副市長陳子敬代表市長盧秀燕前往歡迎。「取經花博創造更美麗、更創新的建設！」林明溱肯定台中花博的規畫帶動觀光，盼借鏡花博的美好作為縣政規畫；陳子敬期許縣市互相交流，共同帶動中部觀光發展。

南投縣長林明溱率縣府團隊35人參觀台中花博，由副市長陳子敬、秘書長黃崇典、副秘書長陳如昌、民政局副局長徐仙卿等人陪同，欣賞后里馬場園區的主展館「花舞館」、森林園區「發現館」、「國際庭園」、「四口之家」、「聆聽花開的聲音」等，一行人對花博設計巧思紛紛讚嘆不已。

陳子敬代表盧市長準備花博紀念品及在地梨山茶葉禮盒致贈南投縣參訪團，行銷花博與台中特產；林明溱回贈南投知名的農特產茶葉禮盒，期盼透過兩縣市交流一同推廣兩地農特產品。

陳子敬表示，花博進入最後倒數階段，他代表盧市長歡迎南投縣府參訪，林縣長大力發展南投觀光，縣政蓬勃發展；希望透過今天參訪花博，將帶給南投更多觀光上的幫助。花博參觀人數將邁入700萬大關，市府精心準備將致贈給第700萬名遊客一個大獎。

林明溱表示，台中花博相當盛大，吸引各縣市政府參訪，也帶動觀光，因此他也特地率團參觀花博，讓南投借鏡好的作品及好的地方，作為縣府政策規劃，創造更亮麗的景點，也期許自己多參觀、多看各地建設，都將對市政更有助益。

針對台中市政府環保局今天開罰台中火力發電廠議題，會前林明溱受訪時指出，中部七縣市同一條心，為縣市發展一同努力，包括創造交通、建設、經濟等新環境，並共同響應盧市長，以積極行動促進中部空氣品質改善，讓大家可以呼吸到新鮮空氣，拒絕吸入PM2.5，全力以赴支持盧市長。

林明溱說，中部好山好水，空品理應不能這麼差，南投肺腺癌、肺癌人數也高，大家都無法接受，因此他們要向法院提告中火，呼籲中火儘速提出減量，並對肺癌、肺腺癌患者賠償，縣府已寫好訴狀，聯合中部七縣市力量給中火壓力。

(中時 )