竹北大義里長曾台安（左三）等人15日到華城段拓寬路段抗議。（徐養齡攝）

反鳳岡納骨塔自救會15日在公所拓寬預定地舉布條陳抗。（徐養齡攝）

新竹縣竹北市第六公墓公園化納骨塔新建工程引發爭議，反鳳岡納骨塔自救會15日集結在公所計畫拓寬的華城段1305地號前，遇上與代表會前往會勘聯外道路的市長何淦銘，自救會拉起布條，高分貝大罵「環評草率、黑箱作業！」現場氣氛一度劍拔奴張，但未發生肢體衝突。

大義里長曾台安表示，竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程去年8月通過環差分析，公所便積極針對此案運作，今年3月15日以聯外道路拓寬工程為由，要求該地區墳墓墓主進行遷葬，以減少未來納骨塔由新豐進入第六公墓的不便。

只是地方居民氣得是，公所著手進行拓寬道路、規畫納骨塔經營方式、收費標準、補償措施等自治條例擬定，鳳岡居民卻不知情，也未充分溝通就要強行過關，多次抗爭也未開說明會與鄉親溝通，竹北大義、大眉、尚義、崇義、白地、新豐松柏里都有居民到場聲援。

公所對此解釋，竹北市全市沒有公有塔位，人口卻不斷成長，廣大民眾不得不跨縣市入塔，因此建納骨塔是考量長期需求所訂的計畫，也已完成環境影響差異分析和水土保持工程變更，近期會召開說明會與民眾對話，充分溝通。

(中時 )