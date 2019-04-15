民進黨2020總統初選延長至5月22日，總統蔡英文對決前行政院長賴清德，確定進入延長賽，作家苦苓痛批蔡英文根本就是政治勒索，酸「小英總統自己快要把民進黨毀掉了！」。

「民進黨要玩完了！」苦苓在《ETtoday 雲論》發文指出，民進黨因為「內亂」，要被總統蔡英文「毀掉了」！針對蔡英文希望保障現任優先說法，苦苓怒轟，照蔡說法，以後民進黨最好永遠不要再辦總統初選，連立委、縣市長、議員也不要初選，以免初選造成分裂。

苦苓指出，協調一再延長，不想辦初選，就是要看圓仔湯是否「搓」得成，到時再以全黨之力逼退賴清德。

而總統初選延到5月22日，變成先立委後總統情形，苦苓指出，民進黨候選人為了得到立委提名，不得不表態支持「當權者」，痛批蔡英文根本就是「政治勒索」，屆時若賴清德不主動退讓，「挺英派」必會發動「霸王條款」，讓現任總統優先連任。

苦苓最後酸蔡英文「當年一手救起民進黨的蔡英文，如今竟然可能親手把民進黨毀掉。」句句諷刺。

(中時電子報)