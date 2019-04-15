中醫大新竹附醫15日成立「血友病中心」，提供全方位醫療服務。（徐養齡攝）

趕在世界血友病日前夕，中國醫藥大學新竹附設醫院15日成立桃竹苗首間「血友病中心」，標榜「團隊醫療、個管師照護、個人化治療」，病患不論是任何出血問題，都能透過整合醫療立即解決，減輕跨縣市就醫的沉重負擔。

院長陳自諒15日與台灣血栓暨止血學會理事長彭慶添等人，為血友病中心舉行揭牌儀式。陳自諒說，適逢年度世界血友病日前夕，中醫大新竹附醫將扮演照顧、關懷新竹地區血友的角色，並將醫療能量向外縣市擴散，讓桃、竹地區血友病友擁有更好的醫療品質。

「團隊醫療、個管師照護、個人化治療」，不只整合各科專業醫療團隊，打造友善就醫環境造福患者，更有個管師專業照護，提供最新醫療衛教資訊，讓醫療資源更趨完善，血友生活品質大幅提升。

打造「團隊醫療、個管師照護、個人化治療。」陳自諒說，中醫大新竹附醫血友病中心提供完整且專業的血友醫療服務，結合各科醫療團隊，提供整合性醫療服務，不論有任何出血狀況或相關問題，都能即刻接受治療。

彭慶添表示，過去醫療資源未完備時，病友隨時得小心碰撞受傷，連上體育課都成問題，如今有妥善的醫療照護做後盾，病友已與常人無異。血友病中心主任鍾智淵說，病友由個案管理師協助安排各專科掛號及陪診，免除獨自掛號候診的不便。

(中時 )