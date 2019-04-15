民進黨籍立法委員陳亭妃，指控去年1月25日中天新聞報導她收受陸資捐助，導致選民有錯誤印象，會影響台南市長黨內初選選情，控告中天新聞張姓等2名記者加重誹謗。士林地檢署偵結，認為陳亭妃身為立委本應接受政治上的檢驗，報導屬合理評論，對中天2名記者作出不起訴處分。

中天新聞報導指出，民進黨台南市長初選，陳亭妃對黨內同志黃偉哲「潑紅漆」，但從監察院的財產申報發現，大進精工、穎漢科技、東陽實業在大陸江蘇、天津、福建都設有子公司，同時也有捐助1萬、10萬不等的政治獻金給陳，而陳亭妃口中「陸資絕緣體」難道這些都不是陸資嗎！

記者則稱，公開資訊觀測站的網站都能察覺到給陳政治獻金的幾間公司，在大陸都有子公司，資金回流到台灣企業，這就是陳所認為的陸資，選民會關注到陳與大陸之間的互動、關聯，因而作出報導合理評論，內容未提及陳亭妃違反《政治獻金法》。

不起訴書指出，所謂的陸資在政治獻金法當中並未明確規範，報導中的3間公司，背景、獲利來源，讓觀眾判斷陳亭妃收取的政治獻金是否屬於「陸資」，並且在報導內有展示相關查詢結果，說明「陸資」一詞的依據。

而且，陳有意參選台南市市長，品德、素行、政治傾向、誠信等都與公眾利益有關，報導內都有提供相關資料作為佐證，讓觀眾去做判斷，屬可受公評及檢驗的事實，與誹謗罪構成要件不符，犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

(中時 )