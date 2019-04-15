竹北管線遷移工程 9個里21日停水8小時 14:022019/04/15 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 竹北市汙水下水道二期第二標管線遷移工程預計於本月21日上午動工，竹北市竹北里、泰和里、竹義里、新崙里、斗崙里、中崙里、北崙里、福德里、文化里、竹仁里等地區，將從上午9時至下午5時停水，含恢復供水時程共計8小時。 台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所表示，為配合新竹縣政府辦理停水區域，上列影響地區將進行停水，用戶請留意及提早儲水備用，停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警。 (中時 ) #停水 #竹北 #管線遷移 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市局部地區 將停水1天 04:102019/04/11 連續3年超收 竹北東區國中入學大爆炸 16:082019/04/11 竹北東區國中擠爆 家長心慌慌 04:102019/04/12 管線遷移工程 竹北市9里21日停水 12:402019/04/13 反納骨塔興建 自救會槓上竹北市長 13:472019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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