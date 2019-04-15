竹北市汙水下水道二期第二標管線遷移工程預計於本月21日上午動工，竹北市竹北里、泰和里、竹義里、新崙里、斗崙里、中崙里、北崙里、福德里、文化里、竹仁里等地區，將從上午9時至下午5時停水，含恢復供水時程共計8小時。

台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所表示，為配合新竹縣政府辦理停水區域，上列影響地區將進行停水，用戶請留意及提早儲水備用，停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警。

(中時 )