殲-20戰機

解放軍空軍從90年代初列裝蘇-27SK戰機，揭開3代機的列裝時代，到2020年已橫跨30年。一般以2005年為分割點，在這之前，空軍3代機以引進為主，而2005年之後，隨著陸製3代機殲-10、殲-11量產，解放軍3代戰機裝備也加速。

新浪軍事的分析指出，解放軍3代戰機數量約達1,200架，放眼全球，這個數字僅次於美國空軍，位居全球第二。不過，廣泛認為，2020年之後，解放軍空軍3代機列裝速度將逐漸下降，為裝備第4代隱形戰機讓路。

在2005年之前，中國空軍一共引進了70架蘇-27SK/UBK戰機、76架蘇-30MKK戰鬥轟炸機，以及105架殲-11A戰機。換句話說，在15年內，空軍裝備了約250架3代戰機，平均下來，每年只裝備大約16架3代戰鬥機。

而2005年到2020年這15年內，解放軍空軍可望增加近1,000架3代戰機，其中從2015年之後，自製3代半戰機又陸續量產，空軍平均每年裝備約70架3代及3代半戰機，而這數字已相當於許多中小國家全部的戰機數量。

分析認為，解放軍正在加速淘汰現有2代戰機，現役殲-7系列應該不會服役到2025年之後，殲-8B系列應該會在2030年之前全部淘汰，而早期蘇-27SK系列戰機也開始退役。

由於蘇-27SK、殲-11A大量採用機械儀錶，難以納入數位式航空電子系統，因此空軍應該不會為這些戰機換裝新型航空電子系統，只會升級現有的殲-10A與殲-11B戰機。而這些戰機將會換裝有源相控陣雷達，並進行霹靂-15中遠程主動雷達導引空對空飛彈、霹靂-10紅外成像制導格鬥空對空飛彈，以及綜合電子戰系統等方面的升級，以作為第4代戰鬥機服役前的過渡機。

一般認為，解放軍空軍從2016年開始小量生產殲-20戰機，到2018年約有28架殲-20戰機服役，平均每年交付8-10架戰機，預計從2019年起，就可以量產。然而，分析指出，考慮到還要生產殲-16與殲-10C，加上運-20也進入量產階段，而工廠產能施放也要有一個過程，這些都限制了殲-20的裝備速度。預料2020年之前殲-20列裝速度應該在20-30架左右，而進入2020年之後，殲-16、殲-10C戰機產量將逐漸下降，殲-20產能或許得以徹底發揮，年產量達30-50架應該沒有太大問題。

(中時電子報)