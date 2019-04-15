李佳芬跟唱中華民國頌時，被現場氣氛感動到熱淚盈眶。（中天新聞）

高雄市長韓國瑜訪美人氣超級旺，市長夫人李佳芬也跟隨當褓母，她貼心幫市長整理衣服，還幫忙掌控現場氣氛，早餐會中也出現許多李佳芬的粉絲，人氣也不遑多讓，直逼韓國瑜，而李佳芬的幾個小動作，除讓韓國瑜成人形立牌，更讓韓粉暖心。

韓國瑜訪美，昨現身早餐會，粉絲瘋狂尖叫高喊韓國瑜名字外，跟在韓國瑜身後一起進場的李佳芬，人氣也不遑多讓，民眾也尖叫搶握手、搶抱抱，一點不輸韓國瑜。也由於民眾太熱情，李佳芬熱到入座後脫外套、整理衣袖，同時不忘轉過身來，幫韓市長整理衣服。

李佳芬的熱度一直不減，當台上高唱中華民國頌時，民眾依然呼喊佳芬姐，李佳芬熱情揮手，更是被現場氣氛感動到熱淚盈眶；歌快唱完，李佳芬馬上拿起手機自拍，她也貼心的拉著韓國瑜，讓民眾拍個過癮，韓國瑜頓時成為人形立牌，左邊側台民眾拍完，換右邊側台民眾，又拉著韓國瑜到側邊，讓韓粉拍過癮，小小舉動都能看出李佳芬的用心。

(中時電子報)