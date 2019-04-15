網友的留言。（圖片翻拍自高嘉瑜臉書）

有「港湖女神」之稱的台北市議員高嘉瑜今表示，要進停車場時，不知是因為手太短，還是離取票機太遠，只好半身探出窗外，此時正要離開停車場的大哥搖下車窗對她大喊加油，害她好害羞！底下網友紛紛表示好可愛！

高嘉瑜今在臉書PO表示，今天要進停車場前，奮力的要取票，不知道是手太短，還是離取票機太遠，已經半身伸出車窗，此時，對向正要離開停車場的大哥搖下車窗，大喊「高嘉瑜加油」！「不知是叫我取票加油，雖然有點尷尬，我也是大聲回應『謝謝』」！

此文一出，網友熱烈討論，直呼「嘉瑜加油加油」、「哈哈哈！我時常也是有這種囧境，開太靠近取票機怕撞到，所以就開旁邊ㄧ點結果就越變太遠了又拿不到，所以我真的也是拉手煞車後下來取！我駕照可能要重修了」、「怎麼可能是離取票機太遠」、「他是在替妳手拿不到停車票喊加油，所以記得要再繼續努力，手在伸長一點」、「肯定是又被欺負~因為太可愛」！

(中時電子報)