大政治大爆卦-無色覺醒》是人民有錢還是他家有錢？ 韓使殺手鐧完勝陳致中! 14:102019/04/15 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜日前稱過去3任中華民國總統都是台大法律系高材生，卻搞壞台灣經濟20年。前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中跳出來嗆說：「搞殘經濟的應該是國民黨」，韓國瑜一聽馬上回擊「到底是台灣人民有錢，還是他家有錢」。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #陳致中 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍盡速民調 韓一返國就徵召 04:092019/04/11 勸退王金平 吳敦義最後一哩路 04:102019/04/12 影》波士頓僑宴全場高喊選總統 韓：明年1月11日台灣見！ 07:332019/04/12 韓國瑜晚宴體力不支早退 演說被讚90分 16:452019/04/12 真的好氣！韓國瑜二嗆王丹 竟吐這2字 00:022019/04/13 馬英九、韓國瑜訪美誰熱 李艷秋朋友一句點破 03:422019/04/13 被黑合照要收6美元 韓國瑜：賣老臉不收錢 09:482019/04/13 犧牲假日 洛杉磯副市長何契珍高規格接待韓國瑜 04:362019/04/14 韓國瑜獲頒榮譽市民 前議長：下次以總統身分來 10:532019/04/15 韓國瑜人氣高主因 洪孟楷：一堆人搶伸臉給他打 12:532019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。