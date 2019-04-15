高雄市長韓國瑜日前稱過去3任中華民國總統都是台大法律系高材生，卻搞壞台灣經濟20年。前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中跳出來嗆說：「搞殘經濟的應該是國民黨」，韓國瑜一聽馬上回擊「到底是台灣人民有錢，還是他家有錢」。

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