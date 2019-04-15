蔡英文總統質疑賴神的誠信，民進黨大老林濁水今天駁斥，強調民進黨2008大敗後，蔡硬逼陳水扁退黨。當時民進黨大家都支持蔡的決定，民進黨才慢慢爬起來。要蔡回憶2008做過的光榮與驕傲，「放過民進黨一馬吧！」

對蔡英文近日猛批賴清德，林濁水今天在臉書表示，蔡一方面罵對方毫無誠信，又投機取巧，會趁人之危，還會搞政變，卻一方面抵死抵活也要這麼無品，這麼危險，絕對不能信賴的人和自己搭配當副手「怎麼這麼奇怪？」

對蔡陣營批賴「一個政治人物的誠信，竟然有有效期限」，痛斥賴清德怎麼可以在1124前支持蔡總統，以後不支持，林濁水反問蔡英文「您忘了嗎？」

他說，蔡本來是陳水扁任命的陸委會主委，副閣揆，「您當時欣然接受任命，難道不是有相信陳水扁，忠誠於陳水扁的基礎？」但是在扁案升級，社會嘩然，民進黨2008大敗後，「您不只不再忠誠於老長官老總統，還進一步硬逼陳水扁退黨」。

林濁水表示，當時民進黨大家都支持蔡對扁的決定，而社會也因此才肯定民進黨有是非，民進黨才慢慢爬起來。可見政治領袖在大是大非前，遇到價值難以兩全時，沒有選擇餘地，只能把自己對舊長官的忠誠擺一邊，以大是大非為重。

他反問蔡，當時這樣才救了危難中的民進黨，現在，毫無疑問，從得票率上看，民進黨遇到了比2008更為險峻的危機。「蔡總統，請關心民進黨當前處境，雖然您和陳水扁是非常不一樣的人，但是黨的當前處境卻和2008類似，甚至更嚴重」。

林濁水要蔡英文回憶一下在2008做過的光榮與驕傲，「把對賴清德的私人恩怨擱下來，放過民進黨一馬吧！」

(工商 )