立法院社福及衛環委員會今審查「勞工退休金條例部分條文修正草案」，立委賴士葆等人提案修法，欲開放勞工自願提繳退休金可自選投資標的，但因勞動部考量開辦自選投資涉及層面複雜，且因自選需自負盈虧，勞工逾6成反對，傾向不修法，但立委認為修法只是提供勞工多一個選擇，並未強制，故草案保留委員會，擇期再審。

勞退新制2005年上路，雇主每月需幫勞工提撥薪資6％到勞工個人帳戶，勞工亦可自提最高6％作為勞退金，交由政府投資，退休之後再領回，自提部分除享有免稅優惠，政府亦保障2年期定存收益。

賴士葆提案修正《勞工退休金條例》第14條，並新增14條之1條文，讓勞工自提退休金得儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶，亦可向金融機構開立自選投資專戶選擇投資標的，亦即俗稱「勞退自選投資方案」。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞指出，勞退自選投資勞動部歷年研議，且徵詢勞團意見，目前尚未形成共識，因自選投資要自負盈虧，調查勞工反對比例達6成多，故建議不予修訂。

立委王育敏表示，賴士葆草案文字指的是除儲存勞退專戶，「或」向金融機構開立自選投資專戶選擇投資標的，不是強制性，相信政府投資效益者可讓政府投資，擅長理財者則可自選投資，何況政府投資績效並不好，去年勞退基金投資狀況還呈現虧損，有個「或」就是讓勞工可自行選擇。

孫碧霞則指出，自選投資也是經過政府幫忙選標的，政府怎麼可能不負擔盈虧，因要自負盈虧勞工接受度不高，另一方面，增加自選的選擇，須設立相關平台，涉及層面複雜，勞工也可能自選之後覺得無利可圖再重新交由政府操作，開辦自選投資計算起來成本高、但效益不明顯，仍須凝聚共識。

但王育敏指出，開放選擇權是第一層面，勞工既然自選就要承擔風險，要意識到須負擔的責任，第二層次才是考量行政單位準備上有什麼困難，不能混為一談，勞工一定有不同意見，不可能100％勞工有意願才開放。

(中時 )