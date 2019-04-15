Francesco Molinari goes in the water on the 12th hole...



The door is now wide open for Tiger who is now 2 shots behind the lead.👀#TheMasters#MastersSunday pic.twitter.com/Yh877RoahO — Sports Plug (@_SportsPlug) April 14, 2019

15日的美國名人賽第4輪是高球史的偉大一戰，高球之神仍不忍拋下老虎伍茲(Tiger Woods)，再度將他擁入懷中。如果高球之神真的存在，他很可能就埋伏在奧古斯塔球場(Augusta National Golf Club)的第12洞。這是被選手稱為最邪門的洞。

第12洞的標準桿3桿，原本領先2桿的莫里納利(Francesco Molinari)在第12洞打進水塘成為雙柏忌(+2)，遭到伍茲追平(-11)。另一個咬得很緊的柯普卡(Brooks Koepka)也在第12洞打進水塘，被伍茲超車(-9)。美國好手弗諾(Tony Finau)亦在第12洞落水(-8)，光是這一洞就幫伍茲拉下了3名強敵(決賽輪4人打進水塘)。

柯普卡很懊惱，他第13洞勇抓老鷹，為什麼偏偏是第12洞落水，他明明首輪還在第12洞打出小鳥。「我自覺打得很準，主要是風吹的，風向每秒都在變，球打出去之後就不是我們能控制的了。」所以幫助伍茲的或許不是球神，而是風神。

莫里納利自嘲：「全世界都不希望我贏，我想今天這球(第12洞)反而讓我增加了一點球迷。」

伍茲回想起來都覺得好險，他自己第12洞連續4輪都平標準桿(Par)，接著第13洞他抓下小鳥，暌違14年首度在名人賽取得領先，轉折點就是第12洞。「莫里納利那個失誤(第12洞)讓很多人重獲希望，包括我。後9洞的大亂鬥非常激烈，很多人都有機會贏，充滿著戲劇性。我現在明白為何我會禿頭了，這東西真的很難搞。」

(中時電子報)