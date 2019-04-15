在 Instagram 查看這則貼文 不管做什麼，都要樂在其中❤️ Tai Tzu Ying戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 14 日 下午 6:35 張貼

羽球女單世界第一戴資穎昨天在新加坡公開賽拿下個人今年第2座冠軍，也是連兩周封后，今天她分享賽前簡單輕鬆訓練的影片，只見她的體能訓練師輕拋羽球，讓小戴像是踢毽子一樣踢回，左腳好幾次「揮棒落空」的樣子，帶來「笑」果。

小戴今天分享的兩段影片，一段是右腳踢羽球、一段則是左腳，由於左腳非慣用腳，所以踢起來有點卡卡，沒有右腳來的那麼操控自如，不過經過連番嘗試後，小戴左腳還是有順利踢到球，自己也被出糗的樣子逗笑，幫影片下了註解：「不管做什麼，都要樂在其中。」

有球迷在影片下留言：「左腳怎麼了？這影片有毒，看了5分鐘。」獲得小戴放上爆笑表情符號回應：「太久(指這段影片看5分鐘太久)。」

戴資穎目前合作的體能訓練師范瓚予，就讀高雄醫學大學時還是籃球隊一員，兩人2013年就合作到2014仁川亞運，去年在教練賴建成延攬下范瓚予加入球后的金牌團隊，直到明年東京奧運結束，都會是小戴追逐更高目標的幫手之一。

小戴在新加坡公開賽奪冠後，可獲得9200分世界排名積分，因此在明天公布的最新世界排名，她的積分將提升到9萬7867分，持續穩坐世界第一寶座累積達123周，將正式超越中國大陸名將張寧的122周紀錄，躍居史上第二長，而且她的球后地位至少能維持到今年5月21日，代表小戴將創下128周盤踞世界第一的最長紀錄。

為了備戰4月29日開啟的2020東京奧運積分賽事，加上已經連兩周出賽打滿10場比賽，戴資穎將暫時緩下比賽腳步，不會挑戰4月23日的亞洲羽球錦標賽、尋求三連霸，台灣好手由「一哥」周天成領軍，包括男單王子維、女單白馭珀、男雙盧敬堯/楊博涵、男雙廖敏竣/蘇敬恒、男雙林上凱/曾敏豪、女雙張淨惠/楊景惇都已經確定在會內賽籤表。

(中時電子報)