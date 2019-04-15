從名嘴成功轉型的呂文婉，2010年在節目上自爆已經離婚，結束12年婚姻，如今恢復單身已9年時間，她近來上節目聊離婚的難處，透露為婚姻背債、承受另一半的冷暴力，最不能忍受的，是女兒竟也受到影響，因此決定「淨身出戶」心死離婚，談到這些過往忍不住淚灑攝影棚。

呂文婉近日上《震震有詞》節目，聊了過去那段失敗的婚姻，透露婚後3、4年遇上國際型金融詐騙集團，她還為另一半到處借錢投資，結果僅一個半月就負債4百萬，兩人為還債，竟想靠「結婚收禮金」來填補錢坑，她說自己結婚等於走入負債人生，苦笑自已的婚姻「基本上就是個笑話」。

婚後呂文婉獨自扛起家中生計及債務，然前夫不但一直沒有穩定的工作及收入，且對待她的態度越來越糟糕，結婚第5年就對她冷言冷語、拍桌怒吼，質疑她出軌，更慘的是連女兒都遭殃，被爸爸逼迫冬天洗冷水澡，這種冷暴力讓呂文婉身心俱疲，也讓女兒活在戒慎恐懼中，做媽的她才下定決心為孩子離婚。

然談離婚的過程出奇困難，當年為顧及前夫面子，呂文婉的動產、不動產甚至美金理財帳戶，都登記在前夫名下，她笑稱這根本是「三八裝賢慧」，最後為了擺脫婚姻她「淨身出戶」，連定存200萬都沒拿，女兒監護權則是共同擁有。

沒想到離婚後，前夫指責呂文婉不讓他探望孩子，她讓女兒將想法用簡訊回覆爸爸，事後女兒將內容給她看，寫道：「我現在年紀還太小無法面對你，這幾年媽媽很辛苦地帶我，請你不要再說她壞話了，等到有一天您盡到一個父親的責任時，我們再見面」，呂文婉說道這段當場飆淚，現場律師、專家們也紅了眼眶。

沒想到離婚的事情還沒完，當時呂文婉跟前夫簽了離婚協議書，但其實事情還沒處理完畢，還必須到戶政事務所登記離婚才行，她事後得知這烏龍大感崩潰，主持人謝震武聽了也傻眼，要她別說認識自己，「我真的很怕我被懷疑不專業而律師執照被吊銷」，直呼呂文婉太天真。

(中時電子報)