呂文婉上謝震武主持的《震震有詞》。（和展影視）

離婚9年的呂文婉，日前上謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》談「離婚怎麼這麼難」，呂文婉回想過去因婚姻背債400萬、承受前夫的婚姻冷暴力，連帶影響女兒壓力之大，不禁淚灑攝影棚。最後為求離婚，寧可「割地賠款」換得自由身。

呂文婉談及與前夫離婚過程，回想婚後3、4年遇到國際型金融詐騙集團，四處為前夫借貸投資，短短一個半月之內損失400萬，為了解決債務問題，兩人竟然想出靠「結婚收禮金」來還債，她形容自己走入婚姻也走入背債人生，呂文婉苦笑說：「我的婚姻基本上就是個笑話。」

由於前夫始終沒有穩定工作及收入，都靠呂文婉一人扛起家中生計及還債，直到婚姻的第五年，前夫的冷言冷語，動不動拍桌怒吼、強迫女兒冬天得洗冷水澡、質疑她是否有不忠行為，種種的冷暴力讓她身心俱疲，也讓女兒活在戒慎恐懼的生活當中，因此呂文婉下定決心為了女兒而離婚。

只是沒想到，跟前夫談離婚的過程中卻是艱難無比，當年呂文婉為顧及前夫面子，所有不動產、動產甚至美金理財帳戶，全都登記前夫的名字，她說自己真是「三八裝賢慧」，為了儘早擺脫這段痛苦的婚姻，呂文婉不惜拋棄所有財產，連200萬定存都不拿，只為了求前夫放她們母女自由。

兩人離婚後共同監護女兒，但前夫卻指責呂文婉刻意不讓他跟女兒見面，呂文婉請女兒回覆爸爸簡訊，把心裡的想法告訴對方，女兒將給爸爸的簡訊轉發給呂文婉，內容寫著「我現在年紀還太小無法面對你，這幾年媽媽很辛苦地帶我，請你不要再說她壞話了，等到有一天您盡到一個父親的責任時，我們再見面。」講到這封簡訊讓呂文婉淚灑攝影棚，也讓現場律師、專家們紅了眼眶。

看似圓滿的結局，卻因為雙方簽訂離婚協議書後並未到戶政事務所登記離婚，一度又讓呂文婉掉到地獄，她說：「我當時真的以為簽訂協議書就是離婚了，沒想到還要去登記才算真正離婚。」聽到這段烏龍過程，主持人謝震武律師傻眼地說：「請不要告訴別人妳認識我，我真的很怕我被懷疑不專業而律師執照被吊銷。」謝震武律師對於呂文婉天真的想法感到不可思議。

(中時 )