白沙屯媽祖停轎童綜合醫院梧棲院區，吸引大批信眾及患者家屬前往參拜。（陳世宗翻攝）

李三剛院長率醫護團隊恭迎白沙屯媽祖。（陳世宗翻攝）

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖遶境進香回鑾，繼2016年曾經停轎在童綜合醫院沙鹿院區短暫休息外，今天首次經過並停轎在童綜合醫院梧棲院區；由童綜合醫院李三剛院長、童敏哲副院長與吳肇鑫副院長率領所有醫護團隊誠心接駕，跪地持香迎接媽祖的到來。

童醫院指出，一開始聽聞媽祖路線走到西濱快速道路後，童綜合醫院立即在西濱路旁擺設醫療救護站，並由童敏哲副院長與吳肇鑫副院長率醫護團隊在醫護站迎接；可能因為醫護人員的虔誠心意讓媽祖感受到，所以白沙屯媽祖特地繞道2公里到童綜合醫院賜福。

白沙屯媽祖在童綜合醫院梧棲院區大門口停轎休息約15分鐘，醫院內醫護同仁與民眾聽聞後，有空檔的人皆到現場祈求媽祖保佑，還有推著點滴架與家屬攙扶的病人，也到門口參拜；離開時醫護人員與患者都依序排隊鑽轎底，希望媽祖能保佑童綜合醫院的員工與患者都健康平安。

李三剛院長也將媽祖停轎時大家祭祀的香火請移到22樓華陀公，希望延續媽祖的香火來為童綜合醫院祈福與庇佑。

李三剛院長表示，童綜合醫院醫護團隊連續六年與白沙屯媽祖一同進香遶境，媽祖可能有感受到醫護人員救人救命的心，所以今天也特地到醫院進行賜福；未來，醫院也將持續提供優質醫療服務，讓需要救助的民眾都能安心。

(中時 )