《教師法》修正草案將「限期升等」與「教師評鑑」納入資遣要件，引發私校教師恐慌，教育部長潘文忠15日回應表示，若修法後沒有比現況更好，教育部不會持續堅持往下走。對此全國私校工會理事長尤榮輝表示，很高興這次私校的訴求，部長聽見了；但他也同時表示這次修法的決策過程實在太過草率，竟然同時得罪教師團體與家長團體，「執政黨似乎未記取修勞基法的教訓，再次扮演豬八戒照鏡子，裡外不是人。」

尤榮輝指出這次修《教師法》所以造成家長團與教師對立、劍拔弩張的三大敗筆。第一，修法決策過程未與教師團體和家長團體溝通，也未辦過任何公聽會，「幾乎是行政部門在冷氣房裡閉門修法」，未考慮到教育現場實際的狀況，才會引起各教團如此大的反彈。這是第一個、也是最大的敗筆。

第二，立法院在未有任何預警或徵兆下，突然將《教師法》修正案排入議程，讓教團感覺被「突襲」，造成更多疑慮與不信任。

第三，教育部對媒體宣稱此次修法「只處理不適任教師」，但是仔細閱讀修正草案，修法內容還涉及「教師兼行政」、「寒暑假上班」等制度變更，尤其觸及私立大專教師最有惡感的「限期升等」及「教師評鑑」，竟將二者納入資遣教師構成要件，「這種不接地氣的決策是如何形成，令人匪夷所思！」尤榮輝說，由於《教師法》修法範圍過大，擴及私立大專教師，才導致各教師團體恐慌性動員。

據了解，這次修《教師法》是由行政院某政務委員主導，教育部、行政院也都放行，尤榮輝痛批，令人難以置信「這部裝載著高危險性的彈藥車」就這樣開進立法院。他認為，對執政黨來說，傷害已經造成，能做的風險控管，也就是快速通過處理不適任教師，以及作為配套的教師專業審查制度相關條文，以呼應社會需求，至於其他修正修文，應予擱置再議。

(旺報 )